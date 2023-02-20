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    تصدير 10.6 ألف طن من البولي بروبلين خلال يناير

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٠٩]
    تصدير 10.6 ألف طن من البولي بروبلين خلال يناير

    باكو، 20 فبراير، (اذرتاج)

    صدرت أذربيجان اكثر من 10.6 ألف طن من البولي بروبلين خلال شهر يناير من العام الجاري.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الجكومية ان قيمة البولي بروبلين المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 9.6 مليون دولار.

    يذكر ان الإنتاج السنوي لمصنع البروبيلين الذي تم بناؤه في إطار مشروع "سوكار بوليمر" بلغ 184 الف طن. تم افتتاح المصنع في 18 يوليو لعام 2018 بمشاركة رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا. بدأت صادرات البروبيلين في 5 أكتوبر من نفس العام.

    يشار الى أن البلد صدر خلال الفترة عينها من العام المنصرم 6.5 الف طن من البولي بروبلين بقيمة 10.3 مليون دولار.

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