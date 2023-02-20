تطهير مساحة 681 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:١٢]
باكو، 20 فبراير، (اذرتاج)
نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 18-13 فبراير 34 لغما مضادا للدبابات و503 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات ترتر وأغدام ولاتشين وشوشا وخوجاوند وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.
وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 681 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.
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