حجم المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها

باكو، 20 فبراير، (اذرتاج)

كشف جهاز الجمارك عن حجم وقيمة المنتجات المصدرة من الألومنيوم ومصنوعاتها من البلد خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن جهاز الجمارك أن حجم الصادرات من الألومنيوم ومنتجاتها خلال الفترة الذكورة بلغ 5 آلاف و121 طن.

وأشار الى أن قيمة الألومنيوم ومنتجاتها المصدرة خلال الفترة المشار إليها بلغت 13.1 مليون دولار.

يذكر أن البلد صدر خلال هذه الفترة 6 آلاف و616 طن من الألومنيوم ومنتجاتها بقيمة 21.6 مليون دولار خلال عام 2022.