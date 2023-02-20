ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا الى 41 الفا و156

باكو، 20 فبراير، (اذرتاج)

ارتفعت حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي تركيا إلى41 ألفا و156.

أفادت وكالة اذرتاج ان إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أعلنت ان 6 آلاف و414 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج في ولاية قهرمان مرعش. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في 15 مبنى في هطاي. تم إرسال حوالي 300000 خيمة إلى منطقة الزلزال.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وألازيغ.

يذكر ان زلزال ضرب في 6 فبراير جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.