حجم التجارة بين أذربيجان ومولدوفا يقترب من 520 الف دولار

كيشيناو، 20 فبراير، (اذرتاج)

اقترب حجم التبادل التجاري بين أذربيجان ومولدوفا من 520 الف دولار خلال شهر يناير من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج ان قيمة المنتجات المستوردة إلى أذربيجان من مولدوفا تجاوزت 198.24 الف دولار فيما صدرت من أذربيجان إلى مولدوفا المنتجات البالغة قيمتها 321.62 الف دولار.