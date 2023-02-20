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    أبوظبي تستضيف القمة العالمية للمرأة في 21 و22 فبراير

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
    أبوظبي تستضيف القمة العالمية للمرأة في 21 و22 فبراير

    باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

    تستضيف دولة الإمارات يومي 21 و22 فبراير المقبل في أبوظبي "القمة العالمية للمرأة 2023" تحت عنوان "دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي وصنع الازدهار"، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات". تقام القمة تزامناً في ذكرى مرور مئة عام من حصول النساء على الحق في التصويت والانتخاب.

    سيشارك في القمة رجالات الدولة والزعماء الدينيون ورواد الاعمال والنشطاء الاجتماعيون والاعلاميون مما يزيد عن 100 بلدا الى جانب أذربيجان.

    يجب الذكر ان أذربيجان اول دولة منحت حق التصويت للنساء في الشرق عام 1918.

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