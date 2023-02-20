جمعية البنوك تتعاون مع اتحاد مصارف الامارات

باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

تم التوقيع على مذكرة تعاون بين الجمعية الأذربيجانية للبنوك واتحاد مصارف الإمارات.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوثيقة وقعها المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح ورئيس الجمعية الأذربيجانية للبنوك ذاكر نورييف. تنص الوثيقة على ترويج التعاون بين الطرفين وتطوير العلاقات الثنائية وإقامة علاقات مثمرة بين القطاع المصرفي لكلا البلدين وتنظيم فعاليات مشتركة منها التدريب والتعليم، تبادل المعلومات بين البنوك الأعضاء في كلتا المنظمتين وغيرها.