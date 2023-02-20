نقل 1.8 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر "باكو – تبليسي – أرضروم"

باكو، 20 فبراير، (اذرتاج)

تم نقل 4 مليارات و177.9 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي بخط أنابيب الغاز الرئيسية في أذربيجان خلال شهر يناير من العام الجاري، الأمر الذي ارتفع 13.7 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2022.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الحكومية للإحصاء أن 45.4 في المائة من الغاز المنقول أو ما يعادل مليار و895.1 مليون متر مكعب من الحجم العام نفذ عبر خط أنابيب "باكو – تفليس – أرضروم" (خط أنابيب جنوب القوقاز).