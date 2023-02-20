باكو، 20 فبراير، (أذرتاج)

انعقد الاجتماع التاسع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومتي أذربيجان والمجر في بودابست عاصمة المجر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الاتحاد الوطني لمنظمات رواد الأعمال أن نائبة رئيس الاتحاد الوطني جالا حاجييفا شاركت في اجتماع اللجنة المشتركة.

في إطار الاجتماع، استمرارا لمذكرة التفاهم التي وقعها اتحاد رواد الأعمال الأذربيجاني وغرفة التجارة والصناعة المجرية في عام 2019 لتعزيز تنمية وتنويع التعاون الاقتصادي والتجاري، تم التوقيع على اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال الأذربيجاني - المجري المشترك لتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

وبحسب الاتفاقية، حدد الطرفان أهداف المجلس ومهام تشكيل مجموعة العمل. إن الهدف من تأسيس المجلس هو تشجيع الاستثمارات المشتركة في أذربيجان والمجر وزيادة حجم التبادل التجاري المشترك وتحقيق حل القضايا المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية.