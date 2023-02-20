نقل أكثر من 2.5 مليون طن من النفط عبر خط أنابيب "باكو – تبيليسي – جيهان"
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٤]
باكو، 20 فبراير، (اذرتاج)
تم تصدير 3 ملايين و255.1 ألف طن من البترول عبر خطوط أنابيب النفط الرئيسية الأذربيجانية خلال شهر يناير.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الإحصاء ان 77.8 في المائة من النقل تحقق عبر خط أنبوب النفط الرئيسي "باكو – تبيليسي – جيهان" حيث نقل عبر الخط المذكور خلال يناير من العام الجاري مليونين و533.5 الف طن من النفط.
كما تم شحن 370.6 ألف طن من النفط الترانزيتي عبر خط أنابيب "باكو – تبليسي – جيهان".
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