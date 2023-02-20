بحث الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وأرمينيا في اجتماع الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي

باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

سيزور مجموعة من نواب المجلس الوطني مدينة فيينا عاصمة النمسا في 21 فبراير للمشاركة في الدورة الـ22 للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي.

أفادت أذرتاج نقلا عن المجلس الوطني مكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي سيعقد اجتماعه في 22 فبراير. يحضر النواب الاذربيجانيون الاجتماع المشترك لـ3 لجان عامة وكذلك اجتماعات لجان الشئون السياسية والامن، والديمقراطية وحقوق الانسان والشئون الإنسانية، والشئون الاقتصادية، والعلم والتكنولوجيا والبيئة، واللجنة الدائمة.

سيعقد في 24 فبراير اجتماع مجموعة طريق الحرير، التي أنشئت بمبادرة من الوفد الاذربيجاني.

ستنتهي زيارة النواب الاذربيجانيين في 25 فبراير.