منع تهريب أكثر من 42 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان
AzerTAg.az
٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٤]
باكو، 20 فبراير (أذرتاج)
منعت افراد حرس الحدود في هوراديز وكويتابا في أذربيجان من تهريب 42 كغ و650 غرام من المخدرات من إيران الى البلد نتيجة العمليات التي أجريت من 17 الى 19 فبراير. تم توقيف المهرب وهو بالاجايف إلهام قارا اوغلو من مواليد 1974 في قرية كوردلار لمحافظة جبرائل.
يجري التحقيق في الحادث.
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