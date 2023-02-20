  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    منع تهريب أكثر من 42 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٠٤]

    باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

    منعت افراد حرس الحدود في هوراديز وكويتابا في أذربيجان من تهريب 42 كغ و650 غرام من المخدرات من إيران الى البلد نتيجة العمليات التي أجريت من 17 الى 19 فبراير. تم توقيف المهرب وهو بالاجايف إلهام قارا اوغلو من مواليد 1974 في قرية كوردلار لمحافظة جبرائل.

    يجري التحقيق في الحادث.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٢]
    أذربيجان والسودان تتبادلان الآراء حول آفاق التعاون العسكري الفني
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٥‎٠]
    وفد أذربيجاني يشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في أبوظبي
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
    أبوظبي تستضيف القمة العالمية للمرأة في 21 و22 فبراير
    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٤]
    الداخلية تنشر حصاد فعالياتها بشأن الأسلحة والمعدات القتالية المحتفظ عليها غير شرعي
    منع تهريب أكثر من 42 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان منع تهريب أكثر من 42 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان منع تهريب أكثر من 42 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان منع تهريب أكثر من 42 كغ من المخدرات من إيران الى أذربيجان