وفد أذربيجاني يشارك في معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في أبوظبي

باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ويستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من 65 دولة.

أفادت أذرتاج ان وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني مادات قولييف والوفد المرافق له يحضر المعرض.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاما على انطلاقة معرض "آيدكس" الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.

من المقرر ان يلتقي مادات قولييف مع رؤساء الوفود المشاركة في المعرض وكبار مسئولين بالحكومة الإماراتية وممثلي الشركات الرائدة.