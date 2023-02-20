أذربيجان والسودان تتبادلان الآراء حول آفاق التعاون العسكري الفني

باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

جرى لقاء بين وزير الإنتاج الحربي الاذربيجاني مادات قولييف والفريق أول ميرغنى إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية بالسودان، ذلك على هامش معرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" في أبوظبي الذي انطلق اليوم الاثنين.

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي ان الطرفين ناقشا آفاق التعاون بين البلدين في المجال العسكري الفني والمسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

يجب الذكر ان فعاليات الدورة السادسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2023" والدورة السابعة لمعرض الدفاع البحري "نافدكس 2023"، اللذين تُنظمهما مجموعة "أدنيك" بالتعاون مع وزارة الدفاع الإماراتية، ويستمران 5 أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض بمشاركة أكثر من 1350 شركة من 65 دولة.

وتتزامن نسخة هذا العام مع مرور 30 عاما على انطلاقة معرض "آيدكس" الحدث الرائد الذي يُعد أحد أهم المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبرها على مستوى المنطقة.