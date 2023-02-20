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    أذربيجان وداغستان توقعان خطة التعاون لفترة عامي 2025-2023

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤٨]

    باكو، 20 فبراير (أذرتاج)

    وقعت أذربيجان وداغستان على خطة التعاون بينهما لفترة عامي 2025-2023.

    أفادت اذرتاج ان توقيع الوثيقة جاء في لقاء جمع شاهين عبدلايف نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني ورئيس اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والإنساني بين أذربيجان وجمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية مع عبد المسلم عبدالمسلموف رئيس الحكومة الداغستانية رئيس اللجنة المشتركة من الجانب الداغستاني في 20 فبراير.

    تنص الوثيقة على التعاون في تنظيم الفعاليات الثقافية في أذربيجان وداغستان، وتنظيم العلاقات الاحترافية والابداعية المباشرة بين المؤسسات الثقافية.

    قيل في اللقاء ان خطة النشاط تتضمن تطوير الأنشطة التجارية الاقتصادية المتبادلة وجذب الاستثمارات، في مجال الصناعة. كما يركز الطرفان على بحث إمكانية انشاء مؤسسات مشتركة لانتاج الزجاج وصناعة السفن.

    كذلك تتضمن الخطة تطوير ممر النقل الدولي "الشمال والجنوب" والفعاليات المشتركة لتحسين البنية التحتية في الحدود.

    قال مصطافايف ان بين أذربيجان وحوالي 80 كيانا في روسيا الاتحادية علاقات اقتصادية. تم التوقيع على اتفاقيات التعاون في المجالات الاقتصادية التجارية والعلمية والفنية والثقافية مع 20 كيانا روسيا منها جمهورية داغستان.

    قيل ان الجانب الاذربيجاني يعمل حاليا في انشاء طرق برية وسكة حديدية الى منافذ حدودية مع روسيا الاتحادية.

    خصصت أذربيجان أموالا لاعادة انشاء الطريق البري بطول 24 كم بين المنفذين الحدوديين سامور وخانوبا وتوسيع الطرق الى 4 حارات، كذلك إعادة انشاء المعبر الجمركي في خانوبا.

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    أذربيجان وداغستان توقعان خطة التعاون لفترة عامي 2025-2023 أذربيجان وداغستان توقعان خطة التعاون لفترة عامي 2025-2023