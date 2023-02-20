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    زلزالان متتاليان قويان يضربان جنوبي تركيا مجددا

    ٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [٢٢:٥‎٠]
    زلزالان متتاليان قويان يضربان جنوبي تركيا مجددا

    باكو، 20 فبراير (أذرتاج )

    ضرب، الإثنين، زلزالان جديدان بقوة 6.4 و5.8 درجات على مقياس ريختر جنوبي تركيا.

    وأعلنت وكالة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" عبر حسابها على الإنترنت، أن الزلزال الأول بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزه قضاء "دفنه" في ولاية هطاي، حسبما افادت وكالة الأناضول.

    وأشارت أنه وقع في تمام الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي، وعلى عمق 16.7 كيلومترا.

    وذكرت أن الزلزال الثاني وقع بعد 3 دقائق من الأول وبقوة 5.8 درجات على مقياس ريختر في قضاء صمنداغ بهطاي.

    ولفتت أن الزلزال الثاني وقع على عمق 7 كيلومترات.

    وفي معرض تعليقه على الأمر، قال رحمي دوغان، والي هطاي، إنهم يتلقون بعض البلاغات عقب الزلزال الجديد، مبينا أنهم يواصلون التحريات اللازمة.

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