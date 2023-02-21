أذربيجان: 6 حالات إصابة بكورونا في 20 فبراير

باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و7 حالات تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 20 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و358 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و131 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و103 مريض منهم ويستمر علاج 124 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 579 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و514 ألف و447 فحص طبي.