  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 20 فبراير

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٢]
    أذربيجان: لا تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في 20 فبراير

    باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

    لم يتم تسجيل أي تطعيم ضد كوفيد-19 في أذربيجان في 20 فبراير، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
    أذربيجان: 6 حالات إصابة بكورونا في 20 فبراير
    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٤٤]
    أذربيجان: تطعيم 172 جرعة من لقاح كورونا في 19 فبراير
    ١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٩]
    أذربيجان: 14 حالة إصابة بكورونا في 19 فبراير
    ١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٣]
    أذربيجان: تطعيم 231 جرعة من لقاح كورونا في 18 فبراير