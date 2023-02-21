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    اقتصاد


    أذربيجان ثالثة بين شركاء جورجيا التجاريين الخارجيين

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٠]
    أذربيجان ثالثة بين شركاء جورجيا التجاريين الخارجيين

    تبليسي، 21 فبراير، (اذرتاج)

    كان حجم التبادل التجاري الجورجي خلال شهر يناير من العام الحالي في حجم مليار و461.8 مليون دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة الوطنية الجورجية للإحصاء أن حجم التبادل التجاري الجورجي خلال يناير العام الحالي زاد بنسبة 29.1 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها في عام 2022.

    وأصبحت أذربيجان بهذا المؤشر أكبر شريك تجاري ثالث لجورجيا بعد تركيا وروسيا.

    بلغت حصة روسيا في التجارة الخارجية لجورجيا 263.6 مليون دولار وحصة تركيا 196.1 مليون دولار وحصة أذربيجان 120.4 مليون دولار.

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