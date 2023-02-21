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    توسيع العلاقات بين المدينتين التاريخيتين شوشا وفيليكو ترنوفو

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

    يقوم الممثل الخاص للرئيس الاذربيجاني لدى محافظة شوشا آيدين كريموف وممثلو إدارة محمية مدينة شوشا بزيارة رسمية الى مدينة فيليكو ترنوفو في بلغاريا. والهدف من الزيارة هو توسيع العلاقات الثقافية بين فيليكو ترنوفو العاصمة البلغارية التاريخية ومدينة شوشا.

    أفادت أذرتاج ان الجانب الاذربيجاني التقى مع عمدة مدينة فيليكو ترنوفو دانيل بانوف وحاكم الولاية جيورجي كوكوجكوف واجروا تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين المدينتين المتآخيتين.

    على هامش الزيارة تفقد الوفد الاذربيجاني محمية متحف ترابيزيتسا العمرانية التي شاركت مؤسسة حيدر علييف في إعادة ترميمها عام 2016 بمدينة فيليكو ترنوفو.

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