البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 21 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

أورو EUR 1 1.8136

دولار أسترالي AUD 1 1.1719

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3293

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0938

كرون دنماركي DKK 1 0.2436

لاري جورجي GEL 1 0.6457

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

دولار كندا CAD 1 1.2616

دينار الكويت KWD 1 5.5474

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3836

بيسو المكسيك MXN 1 0.0924

جنيه مصري EGP 1 0.0556

لاي مولدوفا MDL 1 0.0909

كرون النرويج NOK 1 0.1657

زلوتي بولندا PLN 1 0.3823

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

روبل روسي RUB 1 0.0227

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2626

دولار سنغافورة SGD 1 1.2711

ريال السعودية SAR 1 0.4533

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

دولار تايوان TWD 1 0.0559

ليرة تركيا TRY 1 0.0901

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611

كرون التشيك CZK 1 0.0765

يوان الصين CNY 1 0.2474

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0443

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4752

كرون السويد SEK 1 0.164

فرنك سويسرا CHF 1 1.8401

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1312

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2654

بيسو تشيلي CLP 100 0.2132

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004