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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 21 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

    أورو EUR 1 1.8136

    دولار أسترالي AUD 1 1.1719

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3293

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0938

    كرون دنماركي DKK 1 0.2436

    لاري جورجي GEL 1 0.6457

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168

    دولار كندا CAD 1 1.2616

    دينار الكويت KWD 1 5.5474

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3836

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0924

    جنيه مصري EGP 1 0.0556

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0909

    كرون النرويج NOK 1 0.1657

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3823

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2626

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2711

    ريال السعودية SAR 1 0.4533

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656

    دولار تايوان TWD 1 0.0559

    ليرة تركيا TRY 1 0.0901

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611

    كرون التشيك CZK 1 0.0765

    يوان الصين CNY 1 0.2474

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0443

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4752

    كرون السويد SEK 1 0.164

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8401

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1312

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2654

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2132

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

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