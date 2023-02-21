البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 21 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 21 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088
أورو EUR 1 1.8136
دولار أسترالي AUD 1 1.1719
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3293
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0938
كرون دنماركي DKK 1 0.2436
لاري جورجي GEL 1 0.6457
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2168
دولار كندا CAD 1 1.2616
دينار الكويت KWD 1 5.5474
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3836
بيسو المكسيك MXN 1 0.0924
جنيه مصري EGP 1 0.0556
لاي مولدوفا MDL 1 0.0909
كرون النرويج NOK 1 0.1657
زلوتي بولندا PLN 1 0.3823
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0196
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2626
دولار سنغافورة SGD 1 1.2711
ريال السعودية SAR 1 0.4533
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1656
دولار تايوان TWD 1 0.0559
ليرة تركيا TRY 1 0.0901
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0611
كرون التشيك CZK 1 0.0765
يوان الصين CNY 1 0.2474
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0443
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4752
كرون السويد SEK 1 0.164
فرنك سويسرا CHF 1 1.8401
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1312
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2654
بيسو تشيلي CLP 100 0.2132
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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