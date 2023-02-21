انطلاق القمة العالمية للمرأة في أبوظبي

باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

انطلقت اليوم الثلاثاء، برعاية من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، القمة العالمية للمرأة 2023 التي تعقد بعنوان "دور القيادات النسائية في بناء السلام، والاندماج الاجتماعي، وصنع الازدهار"، وينظّمها على مدى يومين "المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة"، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام.

أفادت أذرتاج ان أعمال القمة بدأت بالكلمة الافتتاحية لسموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي ألقتها بالنيابة عنها الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيسة التنفيذية لهيئة المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.

قالت الشيخة فاطمة بنت مبارك ان حضور كوكبة من القيادات من مختلف دول العالم يعتبر دعماً ودفعاً لهذه القمة لأنها ذات صلة وثيقة بتمكين المرأة وإسهاماتها الكبيرة في تقدم الدول والدفع بقضايا التنمية المستدامة وتحقيق السلم والأمن الدوليين.

حضر حفل افتتاح القمة رئيس لجنة القمة العالمية للمرأة الدكتور علي راشد النعيمي ورئيسة الهند دروبادي مورمو ووزيرة الثقافة والمعلومات الصربي ورئيسة هيأة التنسيق للمساواة بين الجنسين مايا قويكوفيتس وألقوا كلمات تحدثوا خلالها دور الأفكار الإبداعية للمرأة في تطور البشرية.

تقام القمة تزامناً مع ذكرى مرور مئة عام على حصول النساء على الحق في التصويت والانتخاب.

يجب الذكر ان أذربيجان اول دولة منحت حق التصويت للنساء في الشرق عام 1918.