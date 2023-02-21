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    اقتصاد


    بحث تبادل الخبرة مع داغستان حول آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
    بحث تبادل الخبرة مع داغستان حول آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

    باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

    التقى رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) أورخان محمدوف مع القائم بأعمال رئيس وكالة ريادة الأعمال والاستثمارات في جمهورية داغستان التابعة لروسيا الاتحادية حسين حسينوف، حسبما أفادته وكالة أذرتاج نقلا عن كوبيا.

    قال أورخان محمدوف إن الطرفين ناقشا في اللقاء إمكانيات توسيع التعاون مع كوبيا وتبادل الخبرة حول آليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

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