أذربيجان: 37 إصابة بفيروس كوفيد 19 في 21 فبراير

باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

سجلت إصابة 37 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 14 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس في 21 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و395 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و145 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و105 مريض منهم ويستمر علاج 145 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

وعدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1695 فحص طبي فيما يبلع عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و516 ألف و142 فحص طبي.