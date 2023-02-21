أذربيجان: تطعيم 456 جرعة من لقاح كورونا في 21 فبراير

باكو، 21 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 456 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 21 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 146 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و139 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 148 شخص الجرعة الثالثة و23 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و947 الف و492 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و764 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و527 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و669 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و532 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.