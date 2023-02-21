  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    بحث توسيع التعاون بين اذبرومو والوكالة المجرية لترويج التصدير

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
    بحث توسيع التعاون بين اذبرومو والوكالة المجرية لترويج التصدير

    باكو، 21 فبراير (أذرتاج)

    التقى رئيس الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) يوسف عبدلايف مع نائب المدير العام للوكالة الهنغارية لترويج التصدير(HEPA) غابور جيني.

    أفادت أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الطرفين اشارا الى أهمية منتديات الاعمال ولقاءات عمل في انشاء فرص التعاون الجديدة بين رواد الاعمال وتعزيز العلاقات القائمة وتحقيق مبادرات الاعمال. كذلك نوقشت في اللقاء مسائل تبادل الخبرات وتوسيع التعاون بين اذبرومو و HEPA.

    أجري تبادل الآراء حول الفعاليات المقامة في مجال ترويج التصدير والاستثمارات.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٣٢]
    الشركة الأذربيجانية تبدأ في تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤٣]
    بحث تبادل الخبرة مع داغستان حول آليات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:١٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٢٠]
    أذربيجان ثالثة بين شركاء جورجيا التجاريين الخارجيين