بحث توسيع التعاون بين اذبرومو والوكالة المجرية لترويج التصدير
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٢٩]
باكو، 21 فبراير (أذرتاج)
التقى رئيس الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) يوسف عبدلايف مع نائب المدير العام للوكالة الهنغارية لترويج التصدير(HEPA) غابور جيني.
أفادت أذرتاج نقلا عن اذبرومو ان الطرفين اشارا الى أهمية منتديات الاعمال ولقاءات عمل في انشاء فرص التعاون الجديدة بين رواد الاعمال وتعزيز العلاقات القائمة وتحقيق مبادرات الاعمال. كذلك نوقشت في اللقاء مسائل تبادل الخبرات وتوسيع التعاون بين اذبرومو و HEPA.
أجري تبادل الآراء حول الفعاليات المقامة في مجال ترويج التصدير والاستثمارات.
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