الشركة الأذربيجانية تبدأ في تصدير منتجاتها إلى الولايات المتحدة

باكو، 21 فبراير، (أذرتاج)

تتوسع جغرافية التصدير لشركة "اذرتخنولاين" لمجمع سومقايت للصناعات الكيماوية التابع لوكالة تنمية المناطق الاقتصادية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الشركة قامت لأول مرة بتصدير قطع غيار للآلات الزراعية إلى الولايات المتحدة الأمريكية (ولاية ميتشجن). في المرحلة الأولية، تم إرسال 36.3 طنا من المنتجات إلى هذا البلد.

يذكر أنه تم تسجيل شركة "اذرتخنولاين" كمقيم في مجمع سومقايت للصناعات الكيماوية في عام 2013 وتقوم بتصنيع أنابيب فولاذية بأقطار مختلفة ومعدات هيدروتقنية عالية الضغط وأنابيب بولي إيثيلين للأغراض الخاصة في أراضي مجمع الصناعة. وتنتج حاليا المؤسسة أكثر من 60 نوعا من المنتجات.

يتم تصدير منتجات الشركة إلى أكثر من 20 دولة حول العالم إلى جانب السوق المحلي.