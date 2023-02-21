عقد مؤتمر "حيدر علييف وبناء المجتمع المدني" في نخجوان

باكو، 21 فبراير، أذرتاج

زار أعضاء منظمات المجتمع المدني الرائدة للبلد اليوم نخجوان بمناسبة الذكرى السنوية الـ 100 لميلاد الزعيم القومي العام حيدر علييف.

أفادت وكالة أذرتاج أن الزيارة انطلقت من تمثال الزعيم العام.

ثم تعرف الضيوف على متحف حيدر علييف حيث أحيطوا علما بحياة الزعيم العام وفعالياته الغنية.

وعقد على هامش الزيارة مؤتمر في موضوع "حيدر علييف وبناء المجتمع المدني" لدى قصر حيدر علييف في مدينة نخجوان بمناسبة "عام حيدر علييف". وحضر المؤتمر 250 ضيف وممثل عن اتحادات النقابات والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات الإعلام ومنظمات المشايخ والمحاربين القدامى.

ثم زار الضيوف مركز دوزداغ للعلاج الطبيعي.