تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان للمرة التالية
AzerTAg.az
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:١١]
باكو، 21 فبراير، أذرتاج
تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان الى الساعة 06:00 في الأول من مايو عام 2023م.
أعلن الحجر الصحي الخاص لمكافحة تفشي عدوى كوفيد 19 في البلد وعواقبها.
أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن أصدره رئيس الوزراء علي اسدوف.
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