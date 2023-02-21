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    تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان للمرة التالية

    ٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:١١]
    تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان للمرة التالية

    باكو، 21 فبراير، أذرتاج

    تم تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في أراضي أذربيجان الى الساعة 06:00 في الأول من مايو عام 2023م.

    أعلن الحجر الصحي الخاص لمكافحة تفشي عدوى كوفيد 19 في البلد وعواقبها.

    أفادت أذرتاج ان القرار بهذا الشأن أصدره رئيس الوزراء علي اسدوف.

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