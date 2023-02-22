تركيا.. ارتفاع وفيات الزلزال إلى 42 ألفًا و310 أشخاص (محدث)

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الزلزال المدمر جنوبي البلاد إلى 42 ألفًا و310 أشخاص.

وبحسب خبر نشرته وكالة الأناضول نقلا عن آفاد، فإن 7 آلاف و184 هزة ارتدادية وقعت عقب الزلزال المزدوج الذي ضرب ولاية قهرمان مرعش قبل أسبوعين.

وتضررت 11 ولاية تركية من الزلزال، وهي قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس، وملاطية وألازيغ.

وفي 6 فبراير/شباط ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، تبعته آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.