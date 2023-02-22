مجلس الاعمال الاذربيجاني السعودي المشترك يعقد اجتماعه الأول

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

يعقد مجلس الاعمال الأذربيجاني السعودي المشترك اول اجتماعه في مدينة الرياض في الأشهر القليلة القادمة.

أفادت أذرتاج نقلا عن الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) ان هذه المسألة نوقشت في اجتماع عبر الاتصال المرئي جرى بين رئيس كوبيا اورخان محمدوف والرئيس التنفيذي في “شركة الراجحي الدولية للاستثمار أحمد علي الدخيل.

أجرى الطرفان في اللقاء تبادل الآراء حول أجندة اجتماع مجلس الاعمال ومسائل الانضمام الى عضويته والمبادرات المشتركة.

يجب الذكر ان الوكالة الأذربيجانية لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) وقعت مع اتحاد الغرف السعودية في 19 ديسمبر على اتفاقية بشأن انشاء مجلس أعمال اذربيجاني سعودي مشترك.

وقع الوثيقة رئيس هيئة إدارة كوبيا اورخان محمدوف والرئيس المشارك في مجلس الاعمال الاذربيجاني السعودي المشترك احمد علي الدخيل. سيضم مجلس الاعمال المشترك في صفوفه ممثلي دوائر الاعمال من كلا البلدين. سيدعم المجلس مبادرات رواد الاعمال وسيساعد إقامة علاقات الشراكة المباشرة بين رجال الاعمال وتنظيم الزيارات المتبادلة واللقاءات والندوات والموائد المستديرة وغيرها من الفعاليات وسيقوم بتبادل المعلومات بين دوائر الاعمال.