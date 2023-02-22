مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني لإطلاق النار 15 مرة من الساعة 20:45 في 21 فبراير الى الساعة 01:20 في 22 فبراير.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا أطلقت النار من مواقعها في قرية بيرالي لمحافظة فيدي وقرية تشينارلي لمحافظة توفوزقالا على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية اغدام لمحافظة توفوز وفي اتجاه محافظة ساداراك في ناخجيوان.

الى جانب ذلك، أطلقت عناصر الوحدات الارمينية المسلحة غير القانونية في جزء من أراضي أذربيجان، تنتشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا، النار على مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية تازاكند لمحافظة كلبجار ومدينة شوشا ومحافظة خوجاوند.

يتخذ الجيش الاذربيجاني تدابير الرد على الجانب الأرميني.