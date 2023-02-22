باكو تستضيف منافسات دولية لكرة الماء في يونيو
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٤]
باكو، 22 فبراير (أذرتاج)
ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان في يونيو منافسات دولية لكرة الماء، تكريسا للذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي حيدر علييف.
أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للسباحة ان رياضيين من 4 بلدان سيتنافسون الى جانب اللاعبين من أذربيجان. ستعلن قريبا أسماء البلدان المشاركة في المنافسات.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٣]
١٩.٠٢.٢٠٢٣ [٢٣:٠٤]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٢]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٤٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٠٩]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٧]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٢٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٤٦]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:١٤]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥٥]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٣:٥٠]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٠]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٢٤]
١٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٢:٣٣]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٥٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:١٢]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٠٨]
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٥]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٨:٣٨]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٤١]
٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:١٣]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٩:١١]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٩]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٩]
٢٠.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك