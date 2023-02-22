باكو تستضيف منافسات دولية لكرة الماء في يونيو

باكو، 22 فبراير (أذرتاج) ستستضيف باكو عاصمة أذربيجان في يونيو منافسات دولية لكرة الماء، تكريسا للذكرى المئوية لميلاد الزعيم القومي حيدر علييف. أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للسباحة ان رياضيين من 4 بلدان سيتنافسون الى جانب اللاعبين من أذربيجان. ستعلن قريبا أسماء البلدان المشاركة في المنافسات.

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