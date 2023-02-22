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    باكو تستضيف منافسات الكأس العالمية للجمباز بحضور قياسي للاعبين

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٣]
    باكو تستضيف منافسات الكأس العالمية للجمباز بحضور قياسي للاعبين

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    ستقام في ملعب الجمباز الوطني بباكو منافسات الكأس العالمية للجمباز الفني من 9 الى 12 مارس.

    أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجمباز ان المنافسات ستشهد حضور رقم قياسي من اللاعبين أي 170 لاعب من 48 بلدا.

    ستستمر المنافسات لمدة 4 أيام وسيتم تكريم اللاعبين الحاصلين على اعلى نقاط بكأس AGF Trophy.

    تباع التذاكر في موقع iticket.az وأكشاك موجودة في المدينة. تباع التذاكر لمنافسات التصفيات بقيمة 7 مانات وللنهائي بقيمة 12 مانات.

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