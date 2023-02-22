باكو تستضيف منافسات الكأس العالمية للجمباز بحضور قياسي للاعبين

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

ستقام في ملعب الجمباز الوطني بباكو منافسات الكأس العالمية للجمباز الفني من 9 الى 12 مارس.

أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجمباز ان المنافسات ستشهد حضور رقم قياسي من اللاعبين أي 170 لاعب من 48 بلدا.

ستستمر المنافسات لمدة 4 أيام وسيتم تكريم اللاعبين الحاصلين على اعلى نقاط بكأس AGF Trophy.

تباع التذاكر في موقع iticket.az وأكشاك موجودة في المدينة. تباع التذاكر لمنافسات التصفيات بقيمة 7 مانات وللنهائي بقيمة 12 مانات.