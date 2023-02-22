باكو تستضيف منافسات الكأس العالمية للجمباز بحضور قياسي للاعبين
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٤٣]
باكو، 22 فبراير (أذرتاج)
ستقام في ملعب الجمباز الوطني بباكو منافسات الكأس العالمية للجمباز الفني من 9 الى 12 مارس.
أفادت أذرتاج نقلا عن الاتحاد الاذربيجاني للجمباز ان المنافسات ستشهد حضور رقم قياسي من اللاعبين أي 170 لاعب من 48 بلدا.
ستستمر المنافسات لمدة 4 أيام وسيتم تكريم اللاعبين الحاصلين على اعلى نقاط بكأس AGF Trophy.
تباع التذاكر في موقع iticket.az وأكشاك موجودة في المدينة. تباع التذاكر لمنافسات التصفيات بقيمة 7 مانات وللنهائي بقيمة 12 مانات.
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