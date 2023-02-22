الخارجية المولدوفية: توجد مخاطر للانقلاب الحكومي في البلد، بدعم من روسيا

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

دعا وزير الخارجية المولدوفي نيكولاي بوبيسكو الاتحادَ الأوروبي لفرض عقوبات على إيلان شور زعيم حزب "شور"، متهما إياه بخوض حرب هجينة ضد كيشنيو الرسمية بدعم من موسكو.

أفادت أذرتاج ان وزير الخارجية المولدوفي قال هذا في حواره مع صحيفة "فايننشل تايمز". بحسب كلماته، لا توجد مخاطر تطبيق السيناريو العسكرية في الحدود مع مولدوفا بسبب مقاومة وعزيمة أوكرانيا، لكن ثمة مخاطر للأنشطة الهجينة المدمرة ومحاولة الانقلاب الحكومي.

في وقت سابق، اتهمت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو روسيا بخوض حرب هجينة ضد بلادها عن طريق الانقلاب الحكومي من خلال تأجيج الاحتجاجات الداخلية، بالتالي تنظيم انتخابات طارئة.

يقال ان مولدوفا تشهد منذ صيف عام 2022 احتجاجات حاشدة بطلب استقالة مايا ساندو وحكومتها. يتهم المحتجون الحكومة بالأزمة الاقتصادية في البلد وبرفض المباحثات مع روسيا حول شراء الغاز بأرخص سعر.