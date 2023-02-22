الوزير البريطاني: أذربيجان شريك مهم لبريطانيا العظمى في التجارة والطاقة

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

أذربيجان شريك مهم لبريطانيا العظمى في التجارة والطاقة.

أفادت أذرتاج ان هذا كتبه وزير شئون أوروبا وامريكا الشمالية لدى وزارة الخارجية البريطانية ليو دوكيرتي في حسابه الرسمي على تويتر.

قال دوكيرتي انه التقى مع وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف واكد في اللقاء اخلاص بريطانيا العظمى للسلام والامن في المنطقة.