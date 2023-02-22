بحث التعاون مع باكستان في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة
AzerTAg.az
٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٤:٥٥]
باكو، 22 فبراير (أذرتاج)
استقبل وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف الوزيرَ الفيدراليَ لمجلس الاستثمار والمبادرات الخاصة الباكستاني شودري سالك حسين ووزير الصناعة والإنتاج الباكستاني سيد مرتضى محمود ووزير النفط الباكستاني مصدق مالك.
أفادت أذرتاج نقلا عن الوزير الاذربيجاني قوله ان الطرفين ناقشا في اللقاء الفرص التي تنشئها العلاقات المبنية على الصداقة والدعم المتبادل بين البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة والطاقة.
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