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    اقتصاد


    بحث آفاق العلاقات الباكستانية الأذربيجانية في اسلام اباد

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:١٤]
    بحث آفاق العلاقات الباكستانية الأذربيجانية في اسلام اباد

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    ناقش السفير الاذربيجاني خزر فرهادوف ووزير التجارة الخارجية الباكستاني سردار آياز صادق في اسلام اباد آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

    يقال ان باكستان وأذربيجان بلدان شقيقان وصديقان. ويخدم توسيع العلاقات مصالح كلا الشعبين.

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