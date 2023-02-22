البوسنة والهرسك تنوي تنويع مصادر امدادات الغاز الطبيعي

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

قررت حكومة كرواتيا انشاء خط انابيب الغاز الطبيعي الذي سيرتبط بالبوسنة والهرسك.

أفادت أذرتاج ان وزير الاقتصاد الكرواتي دافور فيليبوفيتس أعلن مشروع بقيمة 100 مليون يورو، سيربط شبكة الغاز الطبيعي الكرواتية ومنشأة الغاز الطبيعي المسال الموجودة في جزيرة كرك بالبوسنة والهرسك. ان خط الأنابيب الذي سيكون طوله 180 كم سيساهم في تنويع مصادر امدادات الغاز الطبيعي الى البوسنة والهرسك التي تعتمد على الغاز الروسي بالكامل.

ان خط انابيب الغاز الحدودي الوحيد للبوسنة والهرسك هو خط انابيب الغاز الذي ينفصل عن "السيل التركي" الذي تدوره غازبروم الروسية.

وجمهورية الصرب التابعة البوسنة والهرسك تريد انشاء خط انابيب الغاز الرابط بينه وبين صربيا.