البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 فبراير شباط اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

أورو EUR 1 1.8116

دولار أسترالي AUD 1 1.162

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3293

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0931

كرون دنماركي DKK 1 0.2433

لاري جورجي GEL 1 0.6444

روبي هندي INR 1 0.0205

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

دولار كندا CAD 1 1.2553

دينار الكويت KWD 1 5.5454

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3832

بيسو المكسيك MXN 1 0.0922

جنيه مصري EGP 1 0.0556

لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

كرون النرويج NOK 1 0.1651

زلوتي بولندا PLN 1 0.3815

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0226

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2677

دولار سنغافورة SGD 1 1.2691

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1658

دولار تايوان TWD 1 0.0557

ليرة تركيا TRY 1 0.0901

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0578

كرون التشيك CZK 1 0.0764

يوان الصين CNY 1 0.2466

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0579

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4667

كرون السويد SEK 1 0.1638

فرنك سويسرا CHF 1 1.8347

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1303

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2599

بيسو تشيلي CLP 100 0.2118

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

ريال إيران IRR 100 0.004