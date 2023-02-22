البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 22 فبراير، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 فبراير شباط اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088
أورو EUR 1 1.8116
دولار أسترالي AUD 1 1.162
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3293
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0931
كرون دنماركي DKK 1 0.2433
لاري جورجي GEL 1 0.6444
روبي هندي INR 1 0.0205
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.2553
دينار الكويت KWD 1 5.5454
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3832
بيسو المكسيك MXN 1 0.0922
جنيه مصري EGP 1 0.0556
لاي مولدوفا MDL 1 0.0908
كرون النرويج NOK 1 0.1651
زلوتي بولندا PLN 1 0.3815
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0226
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2677
دولار سنغافورة SGD 1 1.2691
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1658
دولار تايوان TWD 1 0.0557
ليرة تركيا TRY 1 0.0901
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0578
كرون التشيك CZK 1 0.0764
يوان الصين CNY 1 0.2466
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0579
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4667
كرون السويد SEK 1 0.1638
فرنك سويسرا CHF 1 1.8347
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1303
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2599
بيسو تشيلي CLP 100 0.2118
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112
ريال إيران IRR 100 0.004
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