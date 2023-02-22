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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 22 فبراير، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 22 فبراير شباط اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0088

    أورو EUR 1 1.8116

    دولار أسترالي AUD 1 1.162

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3293

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0931

    كرون دنماركي DKK 1 0.2433

    لاري جورجي GEL 1 0.6444

    روبي هندي INR 1 0.0205

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.2553

    دينار الكويت KWD 1 5.5454

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3832

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0922

    جنيه مصري EGP 1 0.0556

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0908

    كرون النرويج NOK 1 0.1651

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3815

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0038

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0226

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2677

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2691

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1658

    دولار تايوان TWD 1 0.0557

    ليرة تركيا TRY 1 0.0901

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0462

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0578

    كرون التشيك CZK 1 0.0764

    يوان الصين CNY 1 0.2466

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0579

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4667

    كرون السويد SEK 1 0.1638

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8347

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1303

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2599

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2118

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0112

    ريال إيران IRR 100 0.004

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