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    الخارجية: أذربيجان تقوم مع أرمينيا بتبادل الشروح حول نص اتفاقية سلام

    ٢٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٢٧]
    الخارجية: أذربيجان تقوم مع أرمينيا بتبادل الشروح حول نص اتفاقية سلام

    باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

    رغم رفض أرمينيا المشاركة في المحادثات حول اتفاقية السلام، المقرر انعقادها في ديسمبر والعوائق، التي خلقتها امام العملية، تلتزم أذربيجان لعملية التفاوض وتقوم بتبادل الشروح حول نص اتفاقية السلام.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في لقائه مع ليو دوكيرتي وزير الدولة في شئون أوروبا، ونائب وزير الخارجية للعلاقات مع البرلمان لدى مكتب الشئون الخارجية وبلدان الكومونولث والتنمية في بريطانيا العظمى.

    تم التأكيد في اللقاء على ضرورة عودة أرمينيا الى مائدة المحادثات وتخليها عن موقفها غير البناء.

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