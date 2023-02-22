الرئيس إلهام علييف يصادق على "مذكرة التعاون حول تبادل الخبرات الحكومية بين أذربيجان والإمارات"

باكو، 22 فبراير (أذرتاج) صادق الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على "مذكرة التفاهم للتعاون حول تبادل الخبرات الحكومية بين حكومة أذربيجان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة" الموقعة في مدينة باكو في 28 نوفمبر عام 2022. بتعليمات من الرئيس علييف، ستنفذ وكالة "اسان خدمة" أحكام المذكرة. كلف الرئيس إلهام علييف وزارة الخارجية الأذربيجانية بإخطار حكومة الإمارات عن تنفيذ الإجراءات الداخلية الضرورية لدخول المذكرة حيز التنفيذ.

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