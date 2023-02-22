الملك الأردني يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني

باكو، 22 فبراير (أذرتاج)

تلقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف برقية من العاهل الأردني عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. جاء في البرقية:

"فخامة الأخ الرئيس إلهام علييف، حفظه الله، رئيس جمهورية أذربيجان الشقيقة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

فيسرني أن أبعث إلى فخامتكم بأطيب التحيات وخالص التمنيات بدوام الصحة والسعادة والتوفيق، وأن أشيد بحرصكم المتواصل على تعزيز مسيرة التقدم والتطوير في بلدكم، وتحقيق الازدهار لشعبكم الشقيق.

ويطيب لي وبمناسبة مرور ثلاثين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية أذربيجان والمملكة الأردنية الهاشمية، أن أعرب لفخامتكم عن بالغ الاعتزاز بالمستوى الذي وصلت اليه هذه العلاقات، وعن حرصنا على تعزيزها وتوسيع التعاون في مختلف المجالات، خدمة للمصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا الشقيقين.

كما وأؤكد حرصنا على الاستمرار في التنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز جهود تحقيق السلام وترسيخ الامن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويخدم قضايا امتنا الإسلامية.

متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والعافية، ولشعبكم المزيد من التقدم والازدهار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

عبد الله الثاني ابن الحسين

ملك المملكة الأردنية الهاشمية"