الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت على مدار اليوم مع 114 حالة حريق و9 حالات حرجة تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 9 أشخاص وبينهم 4 قاصرين.

وانتشلت جثة وراء الأبواب المغلقة بمدينة سومغايت وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.