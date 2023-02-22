باكو، 22 فبراير، (أذرتاج)

تم نقل 21 مليار متر مكعب من الغاز الى أوروبا عبر ممر الغاز الجنوبي منذ أكثر من سنتين.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شهبازوف خلال خطابه في الحدث المكرس للذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف.

قال الوزير إن أذربيجان تعمل على زيادة تنويع روابطها في مجال الطاقة بين بحر الخزر والبحر الأبيض المتوسط كمورد للنفط وبحر الخزر والبحر الأدرياتيكي كمورد للغاز.

وفقا لكلماته، فإن إقامة اتصال الطاقة بين بحر الخزر والبحر الأسود كمورد للطاقة الخضراء هي من بين أولويات أجندة الطاقة الخضراء. ستعزز المشاريع المتعلقة بإنتاج الطاقة الخضراء حتى 25 جيجاوات مكانة اذربيجان كمورد للطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على المدى المتوسط والطويل.