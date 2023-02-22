باكو، 22 فبراير، أذرتاج

إن نشاط واسع النطاق لمؤسس دولة أذربيجان المستقل والحديث الشخصية السياسية البارزة حيدر علييف يتضمن حقبة كاملة من تاريخنا الحديث. وقاد هذه الشخصية المرموقة أذربيجان خلال الفترتين المتباينتين تماما خلال 1969-1982 فترة سلطة الاتحاد السوفييتي و1993-2003م وهو العقد التالي لاستعادة استقلال البلد. يعد حيدر علييف مؤلف نهضة أذربيجان. انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1969م قد غير وتيرة الحياة من خلال استبدال الركود والعطالة اللذين كانا يسودان جميع المجالات إلى ذلك الحين بالانتعاش والنهضة حيث وضع انطلاق طريق يقود إلى النهضة.

وحيدر علييف الذي عاد إلى الحكم تلبية لدعوات الشعب المصرة في فترة صعبة ومعقدة كان أذربيجان يعيش خلاله سنواته المصيرية بعد إعادة استقلال الدولة عام 1991م أبدى أمثلة التفادي والتضحية منقطعة النظير من اجل إنقاذ الوطن الغالي. وخلص أذربيجان من خطر الانقسام وفقدان الاستقلال ومن الأزمات الاقتصادية والسياسية العميقة وأخرجها الى طريق التنمية المستدامة. ومن النتيجة المنطقية لجميع هذه الفعاليات المهيبة والرؤية الحكيمة والاستراتيجية المستهدفة الى المستقبل الباهر هو أن أذربيجان القوي والنافذ والمقتدر صاحب القول في العالم قد برهن بتحقيق الانتصار المجيد في حرب الـ44 يوما الوطنية انه قادر على حماية سيادته واستقلاله.

وإذ تقدم وكالة أذرتاج لحظات رئيسية من حياته الباهرة والغنية والمجدة وفعالياته منقطعة النظير في مجالي السياسة وبناء الدولة المتضمنة في عمره المهدى للشعب بالتسلسل الزمني.

لحظات من العمر المهدى للشعب: عام 1997م – يوليو

عاد الزعيم العام، الذي قرر الوقوف إلى جانب شعبه الأذربيجاني، الذي كان يعاني من الأوضاع الحرجة مطلع عام 1990م، إلى الوطن من موسكو. وغادر حيدر علييف باكو إلى نخجوان فور وصوله إلى باكو 22 يوليو بسبب قطع الحكومة آنذاك طريقه إلى العاصمة. ولم تمض مدة طويلة حتى انتخب نائبا في المجلس الأعلى لجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة ونائبا في المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان السوفييتية الاشتراكية.

ورفع علم أذربيجان ثلاثي الألوان في نخجوان لأول مرة بمبادرته هو بعد فترة الإمبراطورية المستمرة 70 سنة. كما حافظ حيدر علييف الذي انتخب رئيسا للمجلس الأعلى النخجواني 3 سبتمبر عام 1991م على الجمهورية الذاتية الحكم من العدوان الأرميني والاضطرابات السياسية.

عودة المنقذ

دعا الشعب زعيمه العام للمساعدة في يونيو عام 1993م فترة مواجهة أذربيجان التهديدات والمخاطر الرهيبة وأتى حيدر علييف الذي لم يسعه ألا يبالي بوضع الوطن الصعب باكو 9 يونيو. وأنقذ البلد من الأزمة السياسية والصراع الأهلي بقراراته الحكيمة وخطواته الحاسمة.

وانتخب حيدر علييف رئيسا للمجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان 15 يونيو وبدأ الانحراف في جميع مجالات حياة البلد من ذلك الآن وسجل ذلك في تاريخ البلد كيوم النجاة الوطني. وانتخب رئيسا لجمهورية أذربيجان عبر الاستفتاء العام في 3 أكتوبر.

* 1 يوليو. الرئيس حيدر علييف استقبل رئيس جمهورية ايتشكيريا الشيشان أصلان مسهدوف.

* 2 يوليو. غادر إلى موسكو في زيارة رسمية والتقى نفس اليوم في الكرملين رئيس الوزراء للاتحاد الروسي تشيرنوميردين ووزير الخارجية بريماكوف وعمدة موسكو لوجكوف.

* 3 يوليو. التقى على هامش زيارته موسكو برئيس روسيا بوريس يلتسين فيما وقع معه على معاهدة الصداقة والتعاون والأمن المتبادل بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الروسي. كما التقى برئيسي المجلس الاتحادي الروسي والدوما الحكومي ووزير الدفاع الروسي وعقد لقاءات أخرى وألقى كلمة في استقبال رسمي منظم باسم الرئيس الروسي على شرف رئيس أذربيجان في الكرملين.

* 4 يوليو. عقد لقاءات مع ممثلين عن دوائر روسيا المالية والأعمال وأعضاء أكاديمية العلوم الروسية. وأدلى بحديث صحفي لمحطة ايخو موسكو الإذاعية في البث الحي للراديو.

* 5 يوليو. ألقى كلمة في اجتماع مهيب مكرس لتأسيس يوم العيد المهني لموظفي أجهزة الأمن القومي الجمهوري.

* 8-9 يوليو. زار إسبانيا للاشتراك في اجتماع قمة استضافته مدريد لرؤساء حكومات البلاد الأعضاء لدى منظمة الناتو.

* 16 يوليو. عقد اجتماعًا تشاوريا مكرسا لإزالة عواقب الكارثة الطبيعية الواقعة في الجمهورية.

استقبل وزير الخارجية الباكستاني جوهر أيوب خان.

* 18 يوليو. استقبل المندوبين المشاركين في رئاسة مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتقى بوزير الدفاع اليوناني أكيس تسوخادزوبولوس.

* 19 يوليو. عقد اجتماعًا تشاوريا مكرسا لنتائج التنمية الاجتماعية الاقتصادية وسير الإصلاحات الزراعية والخصخصة في النصف الأول من عام 1997م في أذربيجان وقضايا إزالة عواقب الكارثة الطبيعية.

* 21 يوليو. استقبل مستشار المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية والمستشار السابق للرئيس الأمريكي للأمن القومي زبيغنيف بجيزينسكي.

* 23 يوليو. ألقى كلمة في حفل إطلاق أعمال إعادة بناء وترميم مسجد بيبي هيبت.

* 25 يوليو. استقبل ممثل منظمة الأمم المتحدة في الجمهورية باؤلو ليمبو.

* 27 يوليو. غادر البلد إلى الولايات المتحدة الأمريكية في أول زيارة دولة تلبية لدعوة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون.

* 28-31 يوليو. أدلى ببيان في مؤتمر صحفي لممثلي وسائل الإعلام المعتمد عليهم لدى الأمم المتحدة على هامش زيارته للولايات المتحدة.

وجه خطابًا في استقبال رسمي منظم على شرف الرئيس الأذربيجاني باسم منظمة مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية وعقد لقاءات في نيويورك مع أعضاء غرفة التجارة الأذربيجانية الأمريكية ومجلس الأعمال لمنظمة التفاهم الدولي والمندوبين الدائمين للدول المعتمد عليها لدى الأمم المتحدة.

القى كلمة في اجتماع منعقد بمشاركة الشخصيات البارزين الأمريكان من المحللين السياسيين ورجالات الدولة والصحافة والإعلام واجتمع بأسرة الأساتذة والمدرسين في جامعة جورجتاون وطلبة وممثلين من المجتمع الأمريكي ورجالات السياسة والدولة المرموقين ودبلوماسيين.