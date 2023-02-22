استثمار 89 مليار دولار في قطاع النفط والغاز الأذربيجاني خلال 27 عاما

باكو، 22 فبراير، (أذرتاج)

نقل خط أنابيب "باكو – سوبسا" 99.4 مليون طن من النفط و"باكو - تبيليسي – جيهان" 477.5 مليون طن من النفط إلى أذربيجان (55.4 مليون طن من نفط "ب.ت.ج" إلى دول أخرى، أي ما مجموعه أكثر من 533 مليون طن من النفط إلى السوق العالمية).

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شهبازوف خلال خطابه في الحدث "الزعيم الوطني حيدر علييف هو مؤلف سياسة الطاقة المستقلة لأذربيجان" المكرس للذكرى المئوية لميلاد الزعيم الوطني حيدر علييف.

وفقا لكلماته، فقد تم تنويع الأسواق لـ 130 مليار متر مكعب من الغاز المُصدَّر حتى الآن من خلال خط أنابيب "جنوب القوقاز" وخط أنابيب الغاز عبر الأناضول (تاناب) وخط أنابيب الغاز عبر البحر الأدرياتيكي (تاب). وأكد الوزير أن الاستثمارات الأجنبية البالغة 89 مليار دولار تم استثمارها في قطاع النفط والغاز في أذربيجان خلال 27 عاما.