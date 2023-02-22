وزير خارجية روسيا يزور أذربيجان

باكو، 22 فبراير، أذرتاج

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الوزير سيرغي لافروف يزور أذربيجان 27-28 فبراير.

وذكرت زاخاروفا إن الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للبيان حول الفعاليات المتبادلة التحالفية رفيعة المستوى الموقع عليه في 22 فبراير عام 2022م بين روسيا وأذربيجان.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الزيارة تتضمن مناقشة مجموعة كاملة من العلاقات الثنائية والشؤون الإقليمية والدولية الملحة مع إعارة اهتمام خاص لوضع تنفيذ الاتفاقات الثلاثية لزعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا الصادرة في 9 نوفمبر عام 2020م وفي 11 يناير عام 2021م وفي 26 نوفمبر عام 2021م وفي 31 أكتوبر عام 2022م.

وشددت زاخاروفا على أن هذه الوثائق هي العناصر المهمة للغاية لتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ومن شأنها أن تساعد لتحول جنوب القوقاز إلى منطقة سلام واستقرار ورقي.

وقالت إن الوزير لافروف يلقي كلمة في اليوم الثاني من الزيارة في جلسة عامة لمجلس الخبراء الروسي الأذربيجاني تكريسا للذكرى السنوية الأولى لتوقيع البيان حول الفعاليات المتبادلة التحالفية.