أذربيجان: 31 إصابة بكورونا في 22 فبراير

باكو، 23 فبراير، (اذرتاج)

سجلت 31 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و22 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 22 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و426 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و167 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و108 مريض منهم ويستمر علاج 151 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1286 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و517 ألف و428 فحص.