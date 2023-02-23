أذربيجان: تطعيم 266 جرعة من لقاح كورونا في 22 فبراير

باكو، 23 فبراير، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 266 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 فبراير.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 69 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و96 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 85 شخصا الجرعة الثالثة و16 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و947 الف و758 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و403 ألف و833 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و878 ألف و623 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و399 ألف و754 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و548 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.